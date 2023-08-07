تعد مصروفات طب بيطري الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم واحدة من أبرز احتياجات الطلاب في الوقت الراهن، وذلك تزامنا مع تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى، والتي بدورها سيتم قبول الطلاب في تلك الكلية التي تعد واحدة من أهم كليات المرحلة لطلاب الشعبة العلمية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات طب بيطري الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم تحسبا للقبول في تنسيق الكليات حاليا، بحسب الإعلان الرسمي من الكلية.

مصروفات طب بيطري الإسكندرية للمصريين

وبلغت مصروفات كلية طب بيطري جامعة الإسكندرية 2023 للطلاب المصريين وفقا للآتي:

1- ذكور: 1635 جنيها وإناث: 1625 جنيها.

2- مصروفات المستوى الثاني: 1615 جنيها.

3- مصروفات الفرقة الثالثة: 970 جنيها.

4- مصروفات الفرقة الرابعة: 590 جنيها.

5- مصروفات الفرقة الخامسة: 740 جنيها.

- مصروفات المستوى الأول في البرنامج الخاص 19500 جنيه.

مصروفات طب بيطري الإسكندرية لغير المصريين

فيما تنقسم مصروفات طب بيطري الإسكندرية 2023 للطلاب الوافدين إلى قسمين أولهما رسم القيد الذي يبلغ 1500 جنيه إسترليني يدفع مرة واحدة أثناء الالتحاق بالجامعة، والآخر يتمثل في مصروفات دراسية قدرها 1500 جنيه إسترليني تدفع سنويا، وهي المصاريف الموحدة على القطاع الطبي في جامعة الإسكندرية.

بالنسبة للمواد التكميلية التي يدرسها الطالب الوافد لمعادلة شهادة البكالوريوس لكي تؤهله للدراسات العليا يسدد عن كل مادة تكميلية 100 دولار، مع العلم أنه لا يوجد نظام سداد كل مادة بمفردها.

الشروط المطلوبة للتقديم في طب بيطري الإسكندرية

وتتمثل الشروط المطلوبة للتقديم في طب بيطري الإسكندرية في الحصول على المجموع الذي سيقره تنسيق الكليات 2023 للكلية خلال المرحلة الأولى الجارية حاليا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية

يعتبر الطالب المستجد بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية في الفرقة الأولى، مقيداً بها بعد استكمال الأوراق المطلوبة وهي:

1- شهادة ميلاد كمبيوتر

2- استمارة نجاح الثانوية العامة

3- بطاقة ترشيح مكتب التنسيق

4- عدد 7 صور شخصية

5- استمارة 2 جند بالنسبة للطلاب الذكور، واستمارة 6 جند لمن تجاوز عمره 19 عاما في بداية أكتوبر.

6- صورة البطاقة الشخصية

7 - نجاح الطالب في الكشف الطبي.

8- سداد الرسوم الدراسيـة المقررة.