خبير اقتصادي يوضح أهمية زيادة الربط الكهربائي بين مصر والأردن

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إنَّ تواجد رئيس الوزراء على رأس أكبر وفد اقتصادي متعلق بكل الوزارات يعكس اهتمام الدولة المصرية في الوقت الحالي بهذه الاتفاقيات لمصر في سبيل توقيعها وإعادة تقييم بعض الاتفاقيات الموقعة مع الأردن خلال السنوات الماضية.

الكيلاني: زيادة أواصر الصلة بين مصر والأردن

وأضاف «الكيلاني» خلال مداخلة هاتفية له لشاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ العلاقات المصرية - الأردنية شهدت ارتفاعا كبيرا بشكل تبادلي في الوقت الحالي، جنباً إلى جنب مع العلاقات المصرية- العراقية، مؤكداً أنه يعنينا في المقام الأول الاتفاقات الكبيرة بين البلدين وعمق العلاقات الاقتصادية والتبادلية في كل القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وهذا أحد الأطر المهمة التي تعتمدهما الدولتان في سياستهما الخارجية.

دلالة زيادة الربط الكهربائي بين مصر والأردن

وتابع الخبير الاقتصادي، «رفع الربط الكهربائي بين البلدين إلى 2000 ميجا وات بدلاً من 500 فقط، في هذا التوقيت يعكس التوازن المستقر بين البلدين في حجم الاستهلاك، علاوة على أنه دلالة الفائض المتوازن بين البلدين، خاصة أننا بدأنا في السنوات الأخيرة اعتماد على التجمعات الإقليمية التي تجمع كل بلدان العالم».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصل مساء اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدًا من العاصمة الأردنية عَمّان، في ختام زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، ترأس خلالها اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بمشاركة نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة.