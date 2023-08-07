تقرير لـ«إكسترا نيوز» يبرز أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

استعرض تقرير أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، حيث سلط التقرير الضوء على الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية المشتركة بين البلدين، وأبرزها اتفاقيتين للتجارة الحرة، تشترك فيهما كل من مصر والأردن.

قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن

وأضاف التقرير، في إطار استعراضه للعلاقات التجارية بين مصر والأردن، أنه في عام 2018، تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الغاز والبترول، بجانب توقيع اتفاق تصدير الغاز المصري إلى الأردن، مع الإشارة إلى وصول قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 430 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2021.

صادرات مصر للأردن

وتابع تقرير «إكسترا نيوز»، أنَّ قيمة صادرات مصر للأردن بلغت 348 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021، فيما وصلت تحويلات المصريين بالأردن، للعام المالي السابق له، 2019/ 2020، إلى حوالي 678.5 مليون دولار، بينما سجلت استثمارات الأردن في مصر نحو 41 مليون دولار، للنصف الأول من عام 2020/ 2021.