إصابة ربة منزل في حادث تصادم بالجيزة

أصيبت ربة منزل بنزيف بالمخ في حادث تصادم بدائرة قسم الجيزة، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى أم المصريين لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين، بوصول ربة منزل 45 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، على الفور انتقل العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أثناء عبور المصابة الطريق أسفل كوبري الجيزة، اصطدمت بها دراجة بخارية يقودها سائق 42 سنة، ما أدى إلى إصابتها، جرى نقلها إلى مستشفى أم المصريين لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.