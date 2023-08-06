مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم جرار زراعي وتروسيكل بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخران بكسور وكدمات واشتباه ارتجاج في المخ، إثر تعرضهم لحادث تصادم مروّع وقع بين جرار زراعي ودراجة نارية تروسيكل، في الدقائق الأولى من صباح اليوم السبت، على طريق قرية حلفا بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على الجرار والتروسيكل فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور.

بلاغ بحادث تصادم مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم مروّع بين جرار زراعي وتروسيكل على طريق حلفا بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 2

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات خطيرة وحالتهم غير مستقرة، جراء الحادث، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى تحويل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتشخيص إصاباتهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن المتوفي.