إصابة 3 سيدات في حادث تصادم بالعياط

أصيبت 3 سيدات في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة العياط، ونُقلت المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من مستشفى العياط بوصول 3 سيدات بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إصابة 3 سيدات في حادث سير

وانتقل المقدم أحمد الملطاوي رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين في أثناء سير سيارة ميكروباص بطريق المريوطية بدائرة القسم اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص، ما أسفر عنه إصابة 3 سيدات.

ونُقلت المصابات إلى مستشفى العياط لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.