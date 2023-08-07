مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 أخرين بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في الكيلو 85، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحايا حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى الحمام المركزي ضحايا حادث طريق مطروح الإسكندرية الدولي تصادم سيارتين، وهم: «سهام محمد قطب 43 سنة من الوسطانية كفر الدوار، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، وچني محمد حسين 13 سنة من الوسطانية من كفر الدوار، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعثمان محمد عبدالله 22 سنة من برج العرب الإسكندرية، مصاب باشتباه بكسر في الفقرات العنقية ويعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وشخص مجهول الهوية، وصول جثة هامدة، وشخص آخر مجهول الهوية غير معلوم، وصول جثة هامدة».

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.