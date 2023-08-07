«بطيخة» هنيدي و«بطة» توتا.. فنانون يبتكرون طرقا جديدة في تقديم أفلامهم

يتبع الفنانون المشاركون في موسم أفلام الصيف لعام 2023 طرقا جديدة للترويج لأفلامهم بطريقة تلفت الأنظار اليهم، لاسيما في عروض، ومن ضمنهم الفنان محمد هنيدي والفنان محمد عبد الرحمن توتا.

وظهر محمد هنيدي، في العرض الخاص لفيلمه الجديد «مرعي البريمو» ببطيخة مكتوب عليها اسمه، وأيضا تم توزيع بطيخ على الصحفيين والإعلاميين الذين حرصوا على حضور العرض الخاص للفيلم.

وجاء اختيار البطيخ، بسبب أن الفنان محمد هنيدي، يجسد خلال الفيلم شخصية بائع بطيخ.

محمد عبدالرحمن يظهر بـ«بطة صفرا»

ولم يكن هنيدي فقط، الذي استخدم طرقا غير مألوفة في عرض فيلمه، إذ ظهر الفنان محمد عبد الرحمن توتا، في العرض الخاص لفيلمه الجديد «البطة الصفرا» بمجموعة ألعاب عبارة عن بطة صفرا، على اسم الفيلم، الذي سُمي بهذا نسبة إلى العصابة التي يدور حولها الفيلم التي تُدعى البطة الصفرا.

يذكر أن فيلم مرعي البريمو، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد هنيدي وغادة عادل وعلاء مرسي ومحمد محمود وعدد آخر غيرهم.

ويشارك في فيلم البطة الصفرا، محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل وحسن أبو الروس وفرح الزاهد ومحمود حافظ وغيرهم.