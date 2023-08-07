السيطرة على حريق منزل في إحدى قرى البحيرة دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق في منزل عشوائي بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمراني بعزبة الجنبية بنطاق قرية ششت الأنعام، دون خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

اندلاع حريق في البحيرة

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد نشوب حريق داخل منزل بالطوب الأبيض باسم «ماهر. ع.ع»، بنطاق دائرة شرطة المركز، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بعدد من قوات الحماية المدنية، وجرى فصل المرافق عن المكان وفرض كردون أمني، وتم السيطرة عليه وإخماده، وتبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي، أسفر عن نفوق 3 رؤس ماشية وحصان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.