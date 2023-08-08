أسرة مريض سرطان تحتفل بشفائه على أبواب المستشفى.. طبل بلدي ومزمار

بالمزمار والطبل البلدي، احتفلت أسرة مريض بخروجه من معهد جنوب مصر للأورام بمحافظة أسيوط بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان، وعمت الفرحة أرجاء المكان بمشاركة الأهالي والموظفين.

وقال عبدالله الجبالي، الشاب المريض إنه أجرى عملية في وحدة زرع النخاع بالمعهد بعد رحلة طويلة من العلاج انتهت بشفائه على أيدى فريق طبي أدى واجبه على أكمل وجه.

وتابع: «كل الشكر للدكتور صلاح مبروك خلاف رئيس وحدة زرع النخاع، والدكتور عادل جمعة جبر رئيس وحدة الكيماوي، والدكتور إبراهيم جابر علي مهران، والدكتور أحمد حسن صالح وأحمد مبارك والدكتورة نهال والدكتورة زينة أطباء معهد الأورام على دورهم الطبي الكبير في إتمام الشفاء وأحبائي الذين استقبلوا خبر خروجي بالطبل والمزمار البلدي».

إجراء عملية بوحدة زراع النخاع

ومن جهة أخرى، قال مصدر طبي بمعهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط، في تصريحات لـ«الوطن» إن المريض دخل في رحلة علاج طويلة بعد إصابته بمرض السرطان، وبعد تشخيص الحالة قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية بوحدة زراع النخاع وتمت العملية بالنجاح، وخضع بعدها فترة متابعة بالمعهد حتى جرى الاطمئنان على شفائه.

وأضاف أنه خلال خروجه من المستشفى فوجئ العاملين بالمعهد بقدوم أهله للاحتفال، ومعهم فرقة الطبل والمزمار تعبيرا على فرحتهم بشفائه من المرض اللعين.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الصفحات العامة والمجموعات الخاصة بمحافظة أسيوط، مقطع فيديو، لأسرة مريض تحتفل بخروجه من معهد جنوب مصر للأورام بعد رحلة علاج طويلة من السرطان.

الرقص بالطبل البلدي على أبواب المستشفى

وتضمن الفيديو قيام أسرة المريض بالغناء والرقص بالعصا والطبل البلدي والمزمار، داخل استقبال معهد جنوب مصر للأورام بمحافظة أسيوط، وذلك وسط فرحة عارمة بين أسرة المريض وبين الموظفين بالمعهد والأطباء وأسر المرضى.