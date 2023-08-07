هاني محروس يعيد سعد لمجرد للأغنية المصرية بـ«نور الصبح»

يعيد الفنان والمنتج هاني محروس، النجم المغربي سعد لمجرد لعالم الأغنية المصرية من جديد، من خلال أغنيتهما الجديدة «نور الصبح»، التي من المقرر أن تطرح بعد عدة أيام عبر المنصات السمعية وموقع يوتيوب، ومحطات الراديو.

تأتي الأغنية بعد عدة نجاحات عاشها هاني محروس خلال الفترة الماضية، من بينها نجاح أغنية سطلانة، وعدد من الأغنيات مع الفنان مصطفى حجاج ونورهان المرشدي.

أغنية نور الصبح ألحان الراحل محمد النادي

أغنية «نور الصبح» من كلمات سارة سعيد وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإنتاج شركة «إن جي ميوزيك»

هاني محروس يقدم سعد لمجرد من جديد

يذكر أن آخر أغنيات سعد لمجرد التي قدمها باللهجة المصرية، كانت أغنية «الحلق» التي طرحها نهاية العام الماضي، وحققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عبر المنصات السمعية.