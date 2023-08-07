أبطال تايكوندو مطوبس يحصدون 14 ميدالية ذهبية في بطولة وسط الدلتا للبومزا

حصد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، لاعبي تايكوندو مطوبس، 14 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية في بطولة الجمهورية للبومزا التي شارك بها 750 لاعبا، وأقيمت بالصالة المغطاة باستاد طنطا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أبطال مطوبس يحصدون الميداليات

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن لاعبي تايكوندو مطوبس أصحاب الميداليات الذهبية في اللعبة فردي وزوجي هم أحمد باسم والزهراء أحمد وبشرى خطاب، كما حصلت كل من أسيل الشرقاوي وروز الغرباوي على ذهبيتين فردي وجماعي، والحاصلون على ذهبية واحدة هم سعد القاضي ويارا صبحي وعمرو أبوسليمان وغادة رجب، كما حصل على الميداليات الفضية كل من إياد للو ومحمد الجيزي ومحمد عوض وعابد الشطلاوي وإبراهيم الشطلاوي وولاء عمران، وصاحبت الفريق والجهاز الفني بالبطولة الدكتورة شروق فهمي المعدة النفسية للمشروع.

14 ميدالية ذهبية

وهنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، لاعبي المشروع القومي للعبة التايكوندو الحاصلين على 14 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية، مشيدا بمستوى أداء لاعبي المشروع في كافة اللعبات بقيادة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع، وكذلك الجهاز الفني لأبطال تايكوندو مطوبس، وكابتن محمود الشهاوي، المدرب الفني، وكابتن ميمي الأمشيطي، وإداري المشروع أنس درويش، مثمنا دورهم في تعزيز قدرات الأبطال لتحقيق البطولات وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى فني تشهد به الإنجازات التي يحققها أبناء المشروع القومي محلياً ودولياً.