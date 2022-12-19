أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحصدون ميداليات ببطولة الجمهورية

أحرز أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، عدة ميداليات في بطولة الجمهورية المفتوحة للكبار المقامة بالصالة المغطاة برأس البر، حاصدين المراكز الأولى ضمن سلسلة من الإنجازات التي يحققها لاعبو المشروع القومي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أسماء اللاعبين

وحصل اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، وزن 60 ك، على المركز الأول والميدالية الذهبية، واللاعب فارس محمد غالي، وزن 82 ك، على المركز الثاني والميدالية الفضية، واللاعب محمد القاسم، وزن 72 ك، على المركز الثاني، والميدالية الفضية، واللاعب عماد محمد غالي، وزن 67 ك، على الميدالية البرونزية، واللاعب إسلام سكر، وزن 67 ك، على المركز الخامس، في بطولة الجمهورية المفتوحة للكبار بمدينة برأس البر.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ يهنئ أبطال مصارعة المشروع القومي

ومن جانبه، هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أبطال مصارعة المشروع القومي ومدربيهم، مشيداً بدور المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بإشراف الدكتور محمد حمدي، مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة، في دعم وإعداد الأبطال في لعبة المصارعة بكفر الشيخ، حتى استطاعوا تحقيق الإنجاز الجديد، وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع، كما أشاد بمتابعة مركز بيلا للاعبي المصارعة الذين يثبتون يوماً بعد يوم جدارة تصدرهم البطولات المحلية والدولية.

المشروع القومي بكفر الشيخ يُحقق إنجازات متتالية في كافة اللعبات

كما وجّه وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشكر لمدربي الأبطال وهم الكابتن ياسر عبد الرحمن صقر، وأحمد عبد الهادى أغا، وأبو غنام حسن الرحماني، ومحمد عبد الستار غالي، وأدهم جمال نور الدين، وأسرة منطقة المصارعة بكفر الشيخ، مؤكداً أن المشروع القومي بكفر الشيخ يُحقق إنجازات متتالية في كافة اللعبات، ويُعد مصدراً مهماً لإعداد أبطال هم عماد المنتخبات الوطنية في الغد القريب.