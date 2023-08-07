احتجاج روسي شديد اللهجة على عقد منتدى للمعارضين في المهجر بطوكيو

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد للسفارة اليابانية في موسكو، بعدما أتاحت العاصمة اليابانية، وبشكل رسمي، منصة لما يُعرف بـ«منتدى الشعوب الحرة لفترة ما بعد روسيا»، مؤكدة أنه في حال تكرار الاستفزازات، يتعبن على طوكيو أن تكون مستعدة لرد روسي أكثر إيلاماً للمصالح اليابانية.

تقديم احتجاج للسفارة اليابانية في موسكو

وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين: «تقدمنا اليوم باحتجاج شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية لدى موسكو، لتوفير السلطات اليابانية منصة رسمية لعقد تجمع في طوكيو، لما يسمى منتدى الشعوب الحرة لما بعد روسيا، والذي يندرج نشاطه في قائمة غير المرغوب به في روسيا، وأعضاؤه في قائمة الإرهاب الروسية».

المنتدى يمثل دعوة لتقويض الدولة الروسية

وأضاف البيان أنه «جرى إبلاغ الجانب الياباني بأن هذه الخطوة، والمشاركة في التجمع المذكور، من قبل نواب في البرلمان الياباني، الذين وقعوا الوثيقة الختامية لهذا التجمع، والتي تدعو إلى تقويض الدولة الروسية، وانتهاك وحدتها وسيادتها الإقليمية، لا يمكن اعتباره إلا محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا».

موسكو تحذر طوكيو بإجراءات أكثر إيلاماً

وتابع بيان الخارجية الروسية، أنه «في حال تكرار مثل هذه الاستفزازات، يجب على طوكيو أن تكون مستعدة لإجراءات الرد الروسية، التي ستصبح الأكثر تأثيراً وإيلاماً على المصالح اليابانية».

ويُعقد «منتدى الشعوب الحرة لفترة ما بعد روسيا»، بشكل أساسي، للمعارضين الروس في المهجر، وحظرت موسكو إقامته على الأراضي الروسية، كما وضعت أعضاء ذلك المنتدى على قائمة الإرهاب.