أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تعترض 30 صاروخا و27 مسيرة

أفادت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، في آخر تحديثات لتطورات أخبار روسيا واوكرانيا، بأنّ الـ24 ساعة الماضية، شهدت نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض 30 صاروخ كروز و27 طائرة دون طيار من طراز شاهد، ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية عن بيان القوات، إنّ القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية بشكل مكثف بصواريخ تطلق من الجو والبحر وطائرات انتحارية من طراز شاهد -136 / 131.

آخر تطورات أخبار روسيا واوكرانيا الميدانية

وأضاف البيان، الذي تناول آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أنّ الموجة الهجومية الأولى التي جاءت مساء أمس، شهدت استخدام الروس 14 صاروخ كروز من طراز كاليبر و3 صواريخ باليستية من طراز كينزال Kh-47 Kinzhal، كما دمرت وحدات الدفاع الجوي 12 صاروخا من أصل 14 صاروخ كاليبر.

وحتى صباح اليوم، واصل الروس مهاجمة الأراضي الأوكرانية بطائرات شاهد 136/131 الانتحارية من الاتجاه الجنوبي الشرقي، وصواريخ كاليبر كروز من البحر الأسود، وصواريخ كروز التي أطلقتها قاذفات استراتيجية من بحر قزوين.

تدمير وحدات دفاع جوي

وتابع البيان أنّه بالتعاون مع وحدات أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية، دمرت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية جميع الطائرات الانتحارية دون طيار الـ27 الخاصة بشاهد 136/131، و5 من أصل 6 صواريخ كاليبر، خلال موجة الهجوم الثانية، و13 من أصل 20 صاروخ كروز من طراز Kh555.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أنّ موسكو ليس لديها خططا لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وبدأوا زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.