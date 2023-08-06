هجوم متبادل بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة صباح اليوم

شهد صباح اليوم الأحد هجوما متبادلا بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة وأيضا القذائف العنقودية.

روسيا وأوكرانيا وقصف جديد

بدوره، قال مسؤول طوارئ في مدينة دونيتسك، التي تسيطر عليها روسيا شرقي أوكرانيا، إن النيران اندلعت في سقف خشبي لمبنى جامعي في المدينة، في ظل قصف أوكراني، وتابع عبر تطبيق «تليجرام» الروسي: «المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والاقتصاد شهد اندلاع نيران فيه نتيجة هجوم وقع مؤخرا، واستخدمت قوات أوكرانيا ذخائر عنقودية في القصف».

كييف تعلق على الأزمة الروسية

فيما خرجت كييف، لتعلق على أزمة روسيا وأوكرانيا، مبينة أن سلاح الجو الأوكراني تصدى للهجوم الروسي، الذي قصف أوكرانيا، مستخدما 70 سلاحا للهجوم الجوي، متضمنة صواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وأشارت كييف عبر تطبيق المراسلات القصيرة الروسي «تليجرام»، أن القوات الأوكرانية، استطاعت تدمير 30 من أصل 40 صاروخ كروز أرسلته روسيا، وكذلك الطائرات المسيرة من طراز شاهد، التي أطلقتها روسيا، خلال الليل، ووصل عددها إلى 27، وقد أطلقت روسيا 3 صواريخ كينجال فرط صوتية.

أزمة روسيا وأوكرانيا ورفع سن التجنيد

وبسبب أزمة روسيا وأوكرانيا، رفعت موسكو سقف سن التجنيد 3 سنوات إضافية من أجل جذب أكبر عدد من الرجال لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، ورصدت روسيا أيضا راتبا شهريا قدره ألفي دولار ومكافأة مقدما تصل إلى 5000 ألف دولار للأشخاص الراغبين للانضمام للجيش الروسي من الأشخاص الحاملين لجنسية الدول المنضوية تحت راية الاتحاد السوفيتي سابقا.