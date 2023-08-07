أخبار روسيا وأوكرانيا.. 50 اشتباكا قتاليا خلال 24 ساعة

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عن اندلاع 50 اشتباكا قتاليا بين قوات الدفاع الأوكرانية والجيش الروسي في اتجاهات مختلفة من الجبهة خلال الـ24 ساعة الماضية.

تطورات أخبار روسيا وأوكرانيا.. صواريخ وضربات جوية

من جانبها، نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم، عن بيان الهيئة، الذي استعرض أخبار روسيا وأوكرانيا، ميدانيا، أنّه خلال الـ24 ساعة الماضية أطلق الروس 30 صاروخا و52 ضربة جوية و75 هجوما بمنظومات MLR على مواقع ومناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وأضرار بالمباني السكنية والبنى التحتية، وفي المقابل، نفذت القوات الجوية الأوكرانية 10 غارات على مجموعات من القوات الروسية و4 على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، حيث أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية نقطتي قيادة وتحكم، ومجموعات قوى عاملة ونظامين مدفعيين في مواقع إطلاق النار ونظام حرب إلكترونية.

تحذير من ضربات صاروخية جديدة

من جهىة أخرى، حذّرت هيئة الأركان العامة الاوكرانية من أنّ احتمال قيام روسيا بمزيد من الضربات الصاروخية والجوية على كامل الأراضي الأوكرانية لا يزال مرتفعا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنّ هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس، وشدد بوتين على أنّ موسكو ليس لديها خططا لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.