برلمانية: حضرت لرؤية فرحة المفرج عنهم.. ولجنة «العفو» تلعب دورا حقوقيا مهما

تواجدت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمام منطقة مركز إصلاح وتأهيل أبو زعبل والمرج، من أجل استقبال المفرج عنهم اليوم، بقرار عفو رئاسي من أجل تهنئتهم والمباركة لهم.

العفو الرئاسي

قالت «صابر»، إنها سعيدة بالإفراج عن عدد من المسجونين، لافتة إلى أنه أمر يؤكد أن القضية تُحل بشكل فعال، وظهر ذلك من خلال الحوار الوطني، وأن المرحلة الحالية تشهد انفتاحا على الرأي الآخر، خاصة أن العديد من المفرج عنهم كانت آراؤهم بسبب الوضع السياسي آنذاك، الآن أصبح الوضع أكثر انفراجا من أجل بناء جسور الثقة مع كل الأطراف في إطار الحوار الوطني.

أضافت «صابر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن العفو الرئاسي عن المساجين، كان أحد مطالب القوى السياسية منذ بدء الحوار الوطني، متمنية تزايد أعداد المفرج عنهم بوتيرة ثابتة، لأنها تعطي انطباع إيجابي للغاية عن مدى جدية هذا الحوار وفاعليته، وأن اللجنة تلعب دورا حقوقيا إيجابيا ومهما.

كما أوضحت أن قرار الإفراج الحالي، الذي يأتي استكمالًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، يغير نظرة المجتمع تجاه المفرج عنهم، فمبجرد الإفراج عن الشخص، يصبح له الحق بالاندماج الكامل في المجتمع، خاصة المؤسسات التعليمية التي تتقبل الطلاب المفصولين بسبب حبسهم، وكذلك فرص العمل المناسبة.