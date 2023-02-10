طرق التقدم للحصول على عفو رئاسي لغير المتورطين في العنف.. اعرف البيانات المطلوبة

تبذل لجنة العفو الرئاسي مجهودًا كبيرًا، في الإفراج عن دفعات عديدة من المحبوسين غير المتورطين في أعمال عنف أو تخريب أو الانتماء إلى جماعات إرهابية، وذلك منذ إعادة تفعيل دورها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في إبريل الماضي.

ويتساءل البعض من أسر المحبوسين عن طرق التقدم بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي؛ لبحث حالة المحبوسين، وهو ما تستعرضه «الوطن» في تقريرها.

طرق التقدم بطلب للحصول على عفو رئاسي

هناك أكثر من طريقة للتقدم بطلب للحصول على عفو رئاسي، وهى كالآتي:

- إرسال استمارة طلب إلى لجنة العفو الرئاسي من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب.

- إرسال طلب بالبريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

- التواصل مع أعضاء لجنة العفو الرئاسي الخماسية.

- إرسال طلب للجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المستندات المطلوب

وهناك بعض المستندات المطلوب تقديمها للحصول على العفو، وهى الآتي:

- اسم الشخص المطلوب فحص موقفه.

- الرقم القومي الخاص بالحالة.

- تسجيل المحافظة التابع لها الحالة.

- تسجيل بيانات من أجرى عملية التسجيل.

- إرفاق رقم القضية.

أعضاء لجنة العفو الرئاسي

- النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب

- النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب.

- كريم السقا.

- المحامي طارق العوضي.

- كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق