أحد المفرج عنهم: العفو الرئاسي فرصة جديدة.. وأهلي أكثر ما افتقدته

فور فتح الباب الحديدي الضخم لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل أبو زعبل والمرج، في إعلان صريح عن خروج المفرج عنهم من لجنة العفو الرئاسي، بقرار يأتي استكمالًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل عمل اللجنة، خرج المحامي يوسف منصور عضو الحزب المصري الديمقراطي، وهو يركض من السعادة ليستقبل أهله بالخارج.

العفو الرئاسي

أكد «منصور»، أن ما فعلته لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عنه وغيره من المساجين، أمر له كل الاحترام والتقدير، وبمثابة فرصة لحياة جديدة ليعيد النظر في العديد من الأمور.

وكان محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، اليوم، على أن تستمر الافراجات بمجموعات أخرى قريبا.