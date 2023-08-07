ماهر فرغلي: قياديان من الجماعات المتطرفة تشاجرا بالأيدي على منبر مسجد بالمنيا

قال ماهر فرغلي، باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إن الجماعات المتطرفة، خلال السبعينيات والثمانينيات، كانت تتنازع على مواطن النفوذ والانتماءات وحيازة الجماهير، وهو ما أدى إلى معارك كبيرة بينها على أموال التبرعات والمساجد، وهي معارك لم تكن فكرية.

بداية الجماعات الإسلامية في السبعينيات

وأضاف «فرغلي»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «بداية من سبعينيات القرن الماضي، كان هناك مساحة حرية لهذه الجماعات، وهو ما منحها نوعا من التمدد فتنازعوا مع بعضهم».

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية: «في يوم من الأيام كنت أصلي الجمعة في مسجد التوبة بملوي في المنيا، وأصبح هذا المسجد مركزا لتنظيم الجماعة الإسلامية، وفي مرة فوجئنا بأن هناك معركة شرسة تدور على من الشخص الذي سيلقي خطبة الجمعة ويقوم بإمامة المصلين، ودارت هذه المعركة بين عبد الرحمن محمد لطفي، التابع لطه السماوي (قيادي جهادي) وبين أحمد فرغلي، أمير الجماعة الإسلامية فيما بعد.

خلاف على خطبة الجمعة وصل للتشابك بالأيدي

وواصل: «كان الشخصان المذكوران يقومان بشد بعضهما على المنبر، وكان هناك عنف بدني ومعركة حقيقية بينهما، فوقف أحد الأهالي وقال إن ما يفعلانه ليس من الدين أو العقيدة في شيء، وفي أثناء هذه المشاجرة ألقى أحد الأهالي خطبة الجمعة، وامتدت هذه المشاجرات لمختلف الصلوات في المساجد، فعقدت الجماعات المتطرفة جلسات لتقسيم النفوذ، وانضمت جماعة الإخوان الإرهابية إلى هذه الجلسات».