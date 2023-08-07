صبرة القاسمي لـ«الشاهد»: جماعة الإخوان أصل العنف.. وأعضاؤها لا يحبون مصر

قال المحامي صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إن جماعة الإخوان تحرض ضد كافة الأنظمة حتى الأنظمة التي تحميهم حاليا.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن وجدي غنيم قال للشباب في أحد اللقاءات بالمساجد في التسعينات «ومين قالك ما تعملش حاجة ضد النظام»، في فتوى دينية ترسخ العنف في ذهن الشباب.

الجماعة لا تتعلم من الماضي

وأوضح أن أصل العنف هو جماعة الإخوان، ولا يتعلمون من دروس الماضي ولا يحبون الشعب المصري ولا الدولة المصرية ولا يتمنون لمصر استقرارا أو نماء.

برنامج الشاهد

ويُذاع «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» في الجزء الثاني في توثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.