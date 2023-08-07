ماهر فرغلي: الإخوان اعتدوا بالجنازير على أفراد الجماعة الإسلامية في المسجد

حكى ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، واقعة مؤسفة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية عبر تاريخها الدموي، موضحا أن في أحد المساجد، وأثناء وجود المصلين؛ دخل أفراد هذه الجماعة بالجنازير والسنج والأسلحة البيضاء من أجل طرد أفراد الجماعة الإسلامية.

عنف الإخوان مع الجماعة الإسلامية

وأضاف «فرغلي»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» عن تفاصيل المشاجرة بين الإخوان والجماعة الإسلامية: «كان على رأس جماعة الإخوان مصطفى ضاهر، أحد أفراد تنظيم 1965 مع الإرهابي سيد قطب، وقال للجماعة الإسلامية من أنتم حتى تقوموا بإدارة هذا المسجد، فأنا تم تعذيبي وأنا الأحق بالجامع».

أحد أفراد الجماعات الإسلامية أمّ المصلين بدون وضوء

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أنه حدثت مناوشات بينهم داخل المسجد، مشيرًا إلى أن زميل له يدعى عاطف مرسي استطاع أن يقوم بإمامة الناس وبعدما انتهى من الصلاة نظر إلى الناس وقال أنا لم أكن على وضوء لكنني حاولت حل المشكلة، فقامت المعركة مجددا، وهنا تدخل أحد الأهالي وقال إن الأمن وصل المسجد فهرب الموجودون حتى إن بعضهم قفزوا من النوافذ.