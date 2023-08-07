مصروفات حاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة

تعد مصروفات حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم واحدة من أهم احتياجات طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن تزامنا مع تنسيق الكليات 2023، كونها كلية مهمة بالتحديد لطلاب الشعبة العلمية، كما أنها تعد إحدى بدائل كليات الهندسة,.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم بحسب الإعلان الرسمي من الكلية.

مصروفات حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية

تنقسم مصروفات حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية إلى قسمين أولها القسم العام بمصاريف 2300 جنيه في العام الدراسي، فيما توجد بها 5 أقسام خاصة وتتباين مصاريف تلك الأقسام، حيث تتراوح بين 32 إلى 36 ألف جنيه في العام الدراسي الواحد وفقا لعدد الساعات المسجله لكل فصل دراسي.

أوراق التقديم في كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية

وتتمثل أوراق التقديم في كلية الحاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية وفقا لما أعلنته الكلية عبر موقعها الرسمي للطلاب الذين سوف يلتحقون بها عقب إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2023، وهي كالآتي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورضوئية للشهادة الثانوية العامة.

- بطاقة الترشيح.

- أصل شهادة الميلاد المائية + 3 صور شهادة الميلاد المائية.

- عـدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية للطالب.

- شهادة 2 جند أو 6 جند للطلاب الذكور وذلك من قسم الشرطة التابع لمحل السكن.