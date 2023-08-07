عمر الشنيطي بعد الإفراج عنه: اتولدت من جديد بقرار العفو الرئاسي

قال عمر الشنيطي الباحث الاقتصادي، ومؤسس مجموعة مالتبيلز للاستثمار، عقب الإفراج عنه ضمن قائمة العفو الرئاسي، إن الإفراج عنه اليوم بمثابة حياة جديدة له.

العفو الرئاسي

وعبر «الشنيطي» لـ«الوطن»، عن سعادته العارمة بالعفو الرئاسي عنه، ورؤية أهله وأصدقاءه مرة أخرى وجها لوجه، «سعيد باستعادة حريتي من جديد، وسأعود للعمل من جديد في الاقتصاد، وهو مهنتي الأساسية ومجال تخصصي».