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عمر الشنيطي بعد الإفراج عنه: اتولدت من جديد بقرار العفو الرئاسي

كتب:

كريم عثمان
08:24 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
العفو الرئاسي عن عمر الشنيطي

العفو الرئاسي عن عمر الشنيطي

قال عمر الشنيطي الباحث الاقتصادي، ومؤسس مجموعة مالتبيلز للاستثمار، عقب الإفراج عنه ضمن قائمة العفو الرئاسي، إن الإفراج عنه اليوم بمثابة حياة جديدة له.

العفو الرئاسي

وعبر «الشنيطي» لـ«الوطن»، عن سعادته العارمة بالعفو الرئاسي عنه، ورؤية أهله وأصدقاءه مرة أخرى وجها لوجه، «سعيد باستعادة حريتي من جديد، وسأعود للعمل من جديد في الاقتصاد، وهو مهنتي الأساسية ومجال تخصصي».

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بقلم كريم عثمان