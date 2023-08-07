إحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل زوجة أحدهما وابنتها في البحر الأحمر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، والمستشار محمد عبدالكريم، نائب الرئيس، وعضوية المستشار محمد بدر علي إبرهيمـ وبحضور المستشار مصطفى أكرم، ممثل النيابة، وأمانة مصطفى جلال وأشرف جعفر، بإحالة أوراق شقيقين للمفتي بتهمة قتل زوجة أحدهما وطفلتها، وإلقاء الجثتين في حفرة بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

رئيس مباحث رأس غارب يدلي بشهادته

واستمتعت المحكمة لأقوال الشاهد المقدم أحمد حوام، رئيس مباحث رأس غارب بالبحر الأحمر، والذي أوضح أنه تلقى بلاغًا بالعثور على جثتي سيدة وطفلتها ملفوفتين بملاءتين بإحدى المناطق الجبلية بطريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وتبين أن إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل وابنتها مقيمتان بدائرة قسم شرطة رأس غارب

تفاصيل مقتل زوجة وابنتها على يد الأب

وأضاف أن المتهم الأول «رائف» وشقيقه «حفني» أقدما على قتل زوجة الأول وتدعى «شيماء» وابنتها البالغة 13 عاما وتدعى «جنى»، وأخفيا الجثتين في منطقة صحراء غرب بكر، موقع العثور عليهما، حيث تم طعن الفتاة عدة طعنات أودت بحياتها على الفور، ثم قام الزوج بخنق زوجته حتى فارقت الحياة.

أوضح أنه عندما تأكد الزوج وشقيقه أن الضحيتين فارقتا الحياة قاما بغسل السطح بالمياه ولف الجثتين في «ملاية» وعندما حل الظلام حملا الجثتين في سيارة وتركاها في صحراء رأس غارب.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مباحث قسم شرطة شرطة رأس غارب بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بالعثور على جثتين بإحدى المناطق الجبلية بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات مباحث قسم شرطة رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم، والرائد أحمد عكاشة معاون أول مباحث القسم، إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل وكريمتها، مقيمتان بدائرة القسم.