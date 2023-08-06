إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الزعفرانة رأس غارب

شهد طريق «الزعفرانة - رأس غارب»، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، إصابة 14 مواطنا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 20، وتم إبلاغ مرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

حادث طريق رأس غارب الزعفرانة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور شادي باسم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بعدد 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 14 أفراد وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقى العلاج اللازم وجار المتابعة.

حالة مصابي طريق رأس غارب الزعفرانة

وكشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي أن حالة المصابين، تراوحت بين خفيفة ومتوسطة و خطيرة وعبارة عن إصابات وكسور وكدمات وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة.