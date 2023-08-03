إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارتين على طريق الزعفرانة - رأس غارب

أصيب ثلاثة أشخاص في انقلاب سيارتين على طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارتين ربع ونصف نقل، وتحديدا بالكيلو 50 طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وتضمنت أسماء المصابين كل من نبيل سيد إيراهيم شكري 60 سنة «جرح قطعي بالجبهة وكدمة بالرأس»، محمد نبيل سيد إبراهيم 15 سنة «كدمات متفرقة بالجسم»، إسلام خالد عبد السلام 27 سنة «كسر وخلع بمفصل الفخذ الأيمن»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لعمل الاشعة والفحوصات الطبية اللازمة.