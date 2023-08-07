محافظ كفر الشيخ: 5 مجمعات حكومية بتكلفة 75 مليونا ضمن قرى حياة كريمة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع عقده بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ووفد شركة دار الهندسة استشاري رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، جاهزية 5 مجمعات حكومية، بقرى «حياة كريمة»، في مركز مطوبس، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، لبدء التشغيل التجريبي لها، ليستفيد منها أهالي مطوبس بالخدمات المتعددة والمتنوعة التي سوف تقدمها.

افتتاح 5 مجمعات حكومية

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الإثنين، أن المجمعات الحكومية الخمسة سيتم تشغيلها تجريبياً خلال الفترة المقبلة، إيذاناً بافتتاحها، بقرى الجزيرة الخضراء، والبصراط، ومنية المرشد، وبني بكار، وبرمبال، وفرشها بتكلفة تتجاوز الـ75 مليون جنيه، موجها بوضع اللمسات الأخيرة للمجمعات، تمهيدا لاستقبال المواطنين وتقديم كافة الخدمات بالمراكز التكنولوجية بها، إضافة لخدمات التموين والتضامن الاجتماعي، وخدمات الوحدات المحلية بالقرى، والحماية المدنية والشهر العقاري، والبريد.

توصيل كافة الخدمات المجمعات الخمس

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه اطمأن على اكتمال المجمعات الخدمية ال5 بقرى مطوبس، وتوصيل المرافق لها من مياه وكهرباء واتصالات، مؤكداً أن الهدف من إنشاء مجمعات الخدمات فى القرى، لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والتيسير على المواطنين، حيث تتضمن هذه الجهود، مشيراً إلى أن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة، أحد أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة، بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية والمؤسسات الحكومية.