ماهر فرغلي: تنظيم «الفنية العسكرية» كان تابعا للإخوان قلبا وقالبا

قال ماهر فرغلي، باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إنّ البناء الثاني لجماعة الإخوان الإرهابية في سبعينيات القرن الماضي بعد أحداث قضية 1965 وإعدام سيد قطب وعبدالفتاح إسماعيل؛ شهد مساهمة الإخواني علي عبده إسماعيل، في أحداث الكلية الفنية العسكرية.

كارم الأناضولي

وأضاف فرغلي، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «علي عبده إسماعيل ذهب إلى زينب الغزالي والتقى بطلال الأنصاري وكارم الأناضولي، الذي كانت لديه مشكلة نفسية مع أحد الضباط عندما كان طالبا في الكلية الفنية العسكرية، ثم شاركهما صالح سرية بعدما جاء إلى مصر والتقته زينب الغزالي وقدمته لهما».

المرشد حسن الهضيبي

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية: «عرض عليها صالح سرية عمل التنظيم، وجعلته يلتقي المرشد حسن الهضيبي، الذي قال له إن نجحت في العملية سنكون معك وإن لم تنجح فإننا لا نعرفك، وطلال الأنصاري حكى ما حدث في مذكراته، وعندما حدثت مواجهة بينه وبين زينب الغزالي في تحقيقات أمن الدولة صفعته على وجهه وقالت له: أنت لست رجلا، لأنه اعترف عليها.. هذا التنظيم كان يتبع الإخوان قلبا وقالبا».