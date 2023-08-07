استشاري طب نفسي يوضح الفرق بين الشخص الكاذب والنرجسي

كشف الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، مواصفات الشخص الكاذب، والشخص النرجسي، وكيف نفرق بينهما؟

صفات الشخص النرجسي

وبشأن تعريف وصفات الشخص النرجسي، علق محمد هاني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «الشخص الذي يتحدث عن نفسه دائما، ولا يعترف بأخطائه أبدا، لا يستطيع إبداء مشاعر تجاه الآخرين، بالإضافة إلى الأنانية».

وتابع «هاني»: في بداية التعارف العاطفي، يستطيع الشخص النرجسي السيطرة على الطرف الآخر، ويكون هو المتملك، معلقا: «النرجسي بيقدر يقلب الطاولة في العلاقة، ودايما بيكرر جملة أنت السبب.. أنت تغيرت.. أنت مبقتش شايفني، موجها بضرورة عدم تقديم الضمان الكامل للشخص النرجسي؛ لأنه يشعر من أمامه بالنقص».

وبشأن الفشل في العلاقات، علق قائلا: «هي مرحلة الوصول لأعلى درجات الاشتباك الذي قد يؤدي للقتل والخطر، منوها أن الشخص الطبيعي هو المسالم الطيب الصريح الواضح الذي قرر عيش الحياة ببساطة رغم مشكلاته وأزماته».

الشخص الأصيل هو الذي نعاتبه

وفرق محمد هاني بين الشخص الهادئ والبارد، قائلا: «الهادئ الذي يتمكن من حل المشكلات بهدوء وبساطة، أما الشخص البارد فهو الارتكالي الاعتمادي المهلك للأطراف المقابلة، وهذه النوعية تجهد الطرف الآخر خاصة في الحياة الزوجية».

وبشأن عتاب الأشخاص، استكمل استشاري الطب النفسي: الشخص الأصيل هو الذي نعاتبه على موقف عن غير عمد لكن العتاب برفق ولين، أما الشخص الذي يعتقد أنه يقدم لي الدعم كأنه مَن فلا يعاتب؛ لأنه يوصف بـ بخيل المشاعر، وهذه النوعية يجب البعد عنها واجتنابها.

ورد على سؤال متى يبكي الرجل: «حينما تخرج سيدة من حياته خاصة إذا كان يحبها ويميل إليها، ورفض المجتمع بكاء الرجل أمر خاطئ؛ لأن كل إنسان له مشاعر وأحاسيس، موجها رسالة للأزواج: أوعى تفرط في السيدة أو تخسر اللي مكملة معاك رغم كل عيوبك، والعكس صحيح أيضا للسيدات».