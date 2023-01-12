افتتاح مؤتمر الطب النفسي الخامس بمشاركة علماء من 23 دولة

قالت الدكتورة مني الرخاوي أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، ورئيس مؤسسة الرخاوى للتدريب والأبحاث العلمية، إن تنظيم المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للعلاجات الجماعية والإقليمي السادس للجمعية العالمية للعلاجات النفسية الجماعية، بمثابة ميراث العلمي لوالدها الدكتور يحي الرخاوي، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه المجتمع العالمي كبيرة للغاية.

مني الرخاوي : فخورة بميراث أبي العلمي

وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية، أن مؤتمر الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية تحت عنوان «التمكين والإبداع المشترك»، يتضمن أكثر من أربعين ندوة وورشة عمل وأوراق علمية لأكثر من ثمانين من ذوي الخبرة والباحثين في المجال، يمثلون 23 دولة من مختلف دول العالم.

وأضاف الدكتور وليد سرحان، أستاذ الطب النفسي بدولة الأردن: «تطورت المهنة وزادت الجمعيات، وزادت المؤتمرات، وزاد البحث العلمي، في مجال الطب النفسي، وأتمنى أن تكون السنوات المقبلة أكثر تأكيدا على زيادة تمكين العلم في العالم العربي، فما انجزناه من ملفات مازال يحتاج إلى الكثير».

تكريم مؤسسة «بنات الغد، ومؤسسة وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام»

وكّرم المؤتمر على هامش الجلسة الافتتاحية، مؤسسة «بنات الغد، ومؤسسة وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام» كما تم تكريم بعض رواد العلاج النفسي في مصر والعالم.

يجري تنظيم المؤتمر تحت رعاية مؤسسة الرخاوي للتدريب والأبحاث العلمية، وقسم الطب النفسي بقصر العيني والجمعية المصرية للطب النفسي واتحاد الأطباء النفسيين العرب، وجمعية الطب النفسي التطوري والعمل الجماعي ومجلس الأخصائيين النفسيين التنظيمي لإقليم أبروزو بإيطاليا، والجمعية الدولية للعلاج المرتكز على المشاعر

الرخاوي: وضع مصر في مكانة متميزة

كانت الدكتورة مني الرخاوي، أعلنت أن المؤتمر ساهم في وضع مصر في مكانة متميزة بين دول العالم، خلال السنوات الماضية، وأسس نهضة في المنهجيات العلاجية التابعة للصحة النفسية، ومنهجيات العمل الجماعي للنهوض بجميع الإدارات والمؤسسات.