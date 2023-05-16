«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، فوز مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية الماسية للمرة الرابعة على التوالي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية.

تهنئة رئيس الجامعة

وهنأ رئيس جامعة طنطا، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة عميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب المخ والأعصاب بكلية الطب بالجامعة.

أعلى تصنيف من الجمعية الأوروبية

وأشار الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب استطاع حصد الميدالية الماسية لعام 2023، والتي تعد أعلى تصنيف من الجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية، حيث سبق الحصول على الميدالية الذهبية والميدالية البلاتينية والماسية ثلاث مرات، موضحاً أن هذه الجائزة تأتي تقديرًا واعترافًا دوليًا لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية والتي تشمل حقن مرضى السكتة الدماغية، وعمليات القسطرة المخية للسكتة الدماغية، وخدمات ما بعد الحقن والقسطرة من عنايات مركزة مكثفة.

وأشاد عميد كلية الطب بجهود فريق العمل الذي شمل الدكتور حسام الصاوي، رئيس القسم ومدير المركز، والدكتورة عزة عباس، والدكتور إيهاب شوقي، والدكتور أحمد كشك نائب مدير المركز، والدكتور وفيق بهنسي، والدكتور حازم عبد الخالق، رئيس وحدة القسطرة المخية، والدكتور أحمد أشرف، والدكتور بهاء سطيحة، والدكتور هاني هلال، والدكتور أحمد رويشة، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.