وصول أنوشكا وإبرام سمير وعمرو رمزي العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

بدأ العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا، منذ قليل، بوصول عدد من أبطاله، المقام الآن في أحد السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.

ووصل إلى العرض الخاص، أنوشكا وإبرام سمير وعمرو رمزي وأحمد طلعت، الذين حرصوا على الاحتفال على الريد كاربت بالبطة الصفرا.

يذكر أن فيلم البطة الصفرا، يشارك فيه عدد من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين.

أبطال فيلم البطة الصفرا