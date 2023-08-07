نقيب الأشراف: إشادات دولية بجهود الرئيس السيسي لتطوير المساجد والكنائس

أكد السيد الشريف، نقيب الأشراف، أن هناك شكر موجه من خارج مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على خطة تطوير المساجد والكنائس في ربوع الوطن أجمع.

نقابة الأشراف تشيد بالتطوير

ولفت «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن نقابة الأشراف تشيد بالبعد الكبير والتطوير في السياحة الدينية، ومقامات آل بيت رسول الله، خاصة من فئات محبي آل البيت في كل العالم، علاوة على المجموعات الوافدة من الدول الإسلامية، التي تزور المعالم السياحية الدينية في مصر.

مصر على أتم الاستعداد لاستقبال السياح

وتابع: الشعب المصري واع للمؤامرات التي تحاك ضد الوطن من جهات خارجية، خاصة من يدعون أن الحكومة تهدم مقابر آل البيت والأضرحة الدينية الكبيرة، نافيا تلك الأنباء بشكل قاطع وأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار نقيب الأشراف إلى أن مصر على أتم الاستعداد لاستقبال السياح للمناطق الدينية، وعلى رأسها مسجدي عمرو بن العاص والسيدة نفسية وغيرهما من المعالم الأثرية.