حميد الشاعري ينتهي من تسجيل أغنية بالي رايق

أعلن الفنان هيثم نبيل، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انتهاء الفنان حميد الشاعري من أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان بالي رايق.

ونشر هيثم نبيل صورة من كواليس تسجيل الأغنية وعلق عليها قائلا: انتهينا من تسجيل أغنية بالي رايق للكابو حميد الشاعري.. من ألحاني .. قريبا، كلمات: سارة سعيد.. توزيع: محمود الشاعري هندسة صوت : خالد رؤوف صولوهات : محمود شاهي جيتار : أحمد حسين.

هيثم نبيل يغني مع الكابو بحفل العلمين

وشارك هيثم نبيل منذ أيام، مع حميد الشاعري في الحفل الغنائي الذي أقيم في العلمين الجديدة، ونشر هيثم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام مقطع فيديو للحفل وعلق عليه قائلا: «من حفل مهرجان العلمين ولقاء القمة بين رموز الفن المصري الكابو حميد الشاعر والكينج محمد منير، وطرح أغنية بالي رايق للكابو والأخ الغالي وصاحب الفضل في دخولي للمجال الفني الفنان حميد الشاعري، وكان أول من قدمني بأغنية يا فراق وتعدي الأيام، والنهارده معاه وأكون ملحن له أغنية من أحب الأغاني اللي عملتها أغنية بالي رايق، كلمات سارة سعيد، توزيع محمود الشاعري».