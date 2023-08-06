برنامج «فرصة» ينظم تدريبات توظيفية لمستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عن تنفيذ عدد من التدريبات والتوظيف لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، داخل المحافظات المستهدفة من البرنامج، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختلفة داخل هذه المحافظات.

تدريب وتوظيف 460 مستفيدا من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأشار برنامج فرصة للتمكّين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنَّه تمّ تنفيذ تدريب وتوظيف 460 مستفيدًا من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في قطاع الصناعة والزراعة، وذلك على عدة مراحل من العمل والجهد والتي سبقها الاستهداف وجلسات الدعم والتحفيز للمستفيدين، وتشجيعهم على العمل والإنتاج، بالتعاون مع مؤسسة تكافؤ للتنمية بمحافظة المنيا.

وأضاف برنامج «فرصة» أنَّ تلك التدريبات تأتي في إطار سعي البرنامج للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، بشأن التمكين الاقتصادي لكل المصريين، وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال المادي والعمل والإنتاج.

تدريب 40 مستفيدًا من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأوضح برنامج «فرصة»، أنَّه تمّ أيضًا تنفيذ تدريب لـ40 مستفيدًا من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بالتعاون مع مؤسسة مهنة ومستقبل بمحافظة الأقصر، على الخياطة، بمركز الطود، تمهيدًا لاستلام ماكينات خياطة لتمكّينهم اقتصاديًا.

كما لفت برنامج «فرصة» إلى الانتهاء من تدريب وتمكّين 23 أسرة من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، باعتبارهم شريك في الوحدة الإنتاجية بأسهم وفي نفس الوقت هذه الأسر هم القائمين على العمل في الوحدة الإنتاجية بمحافظة الفيوم، وذلك تعزيزا لروح العمل والإنتاج.