توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ27 ساعة المقبلة، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا وتدريجيا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة ليلاً على كافة الأنحاء.

تحذير من ارتفاع نسب الرطوبة

وفيما يتعلق بتوقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، كما تنشط الشبورة المائية يومي الثلاثاء والأربعاء في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار رعدية في أقصى الجنوب ورياح

وتوقعت الهيئة تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى جنوب البلاد وخاصة حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل والوادي الجديد على فترات متقطعة، ويصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، وتمتد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية من البحر المتوسط وخاصة مطروح والعلمين والإسكندرية، وتكون سرعة الرياح من 30 إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر.

ويزيد نشاط الرياح يوم الأربعاء لتمتد على شواطئ البحر المتوسط وتشمل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تزداد سرعتها من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج يصل من 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 8 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 9 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 10 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.