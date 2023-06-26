عاجل.. 3 أخبار سارة تنتظر العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال أيام

يترقب أكثر من 35 مليون عامل في قطاعات «الحكومي والعام والأعمال العام والخاص»، قدوم شهر يوليو 2023، الذي سيحل بعد أيام قلائل، حيث يحمل هذا الشهر الكثير من البشريات السارة لهؤلاء العاملين.

زيادة مرتبات.. وإجازات رسمية مدفوعة الأجر

ومن البشريات السارة التي يزفها شهر يوليو لعمال تلك القطاعات، ما يتعلق بالأمور المادية مثل المرتبات، وبينها ما يتعلق بالترقيات والإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي 3 أخبار أسارة تهم العاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص، خلال شهر يوليو المقبل 2023 وهي كما يلي:

الإعلان عن حركة ترقيات كبيرة في يوليو

- إجراء حركة ترقيات 2023، لأكثر من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة من الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الترقيات في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

- زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حيث قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2023.

- إجازات رسمية في شهر يوليو، بينها 3 أيام الأول والثاني والثالث من يوليو في إطار إجازتي عيد الأضحى، وإجازة تعويض عن يوم الاحتفال بذكرى 30 يونيه، بالإضافة الى يوم الخميس، 20 يوليو، بدلا من الأربعاء 19 يوليو بمناسبة الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 هجرية.

كما يحصل العاملون بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص على يوم خامس إجازة رسمية، وذلك يوم 27 يوليو 2023 بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، حيث سيتم ترحيل الإجازة من يوم الأحد 23 يوليو الى يوم الخميس 27 يوليو.