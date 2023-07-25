مقرر المحور المجتمعي: هناك أماكن بالقرى يمكن استغلالها لإقامة أنشطة تنموية

أكد المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن هناك العديد من الأماكن في القرى والنجوع يمكن استغلالها في بعض الأنشطة المختلفة، مشيدًا بالأفكار التي قُدمت خلال جلسات الحوار الوطني، لحل أزمة الكثافة الطلابية في المدارس.

مشاكل قطاع الصحة

وقال خالد عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن القطاع الصحي في مصر يعاني من العديد من الأزمات، وتم تقديم عدة مقترحات خلال جلسات الحوار الوطني للارتقاء بمنظومة الصحة، أهمها زيادة مرتبات الأطباء.

تدريس مادة ريادة الأعمال للطلاب

وتابع خالد عبدالعزيز، بأنه تم عقد جلسة واحدة لمحور الشباب، وكانت تحت مسمى «ريادة الأعمال»، مطالبا الكليات بالجامعات بإنشاء أقسام لدراسة ريادة الأعمال، لأن فرص عمل هذا المجال متوفرة في الداخل والخارج.

وأوضح خالد عبدالعزيز، أن الحوار الوطني يعقد جلسات لتمكين الشباب سياسيا، موجها الدعوة إلى جميع المواطنين بمختلف الفئات العمرية، لاغتنام الحوار الوطني للتعبير عن آرائهم وإبداء أفكارهم.

تحقيق العدالة الرياضية

ولفت عبدالعزيز، إلى أن تحقيق العدالة الرياضية في المنظومة الرياضية في مصر يساعد على تطويرها، موضحًا أن هناك العديد من الأفكار التي تم اقترحها خلال جلسات الحوار الوطني، سترضي جميع أطراف المنظومة الرياضية، وستساعد على الارتقاء بأوضاع المنظومة.