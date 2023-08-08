صحة مطروح: رفع كفاءة المستشفيات لتقديم خدمة طبية مميزة للأهالي والزائرين

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن صيانة جميع ثلاجات الموتي، وشبكات وتانكات الغاز، والمقاعد الكهربائية، في مستشفيات محافظة مطروح والمنشآت الصحية المختلفة، وذلك بهدف رفع كفاءة جميع المباني والمستشفيات، بما يخدم منظومة الخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين من أهالي مطروح والسياح والمصطافين وجميع زوار مطروح والساحل الشمالي.

وعقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعا مع مسئولي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، في حضور الدكتور إسلام عساف، وكيل المديرية، والمهندسة مروة رفعت، مدير الإدارة الهندسية، وأيمن عشماوي، المدير المالي والإداري للمديرية، وعاطف المصري، مدير إدارة التموين الطبي، وهاني جوزيف، مسئول العقود والمشتريات، بقاعة الإجتماعات بالمديرية لمناقشة التعاقدات بين مديرية الشئون الصحية بمطروح ووزارة الإنتاج الحربي.

صيانة المنشآت الطبية

وناقش وكيل صحة مطروح والحضور، خلال الاجتماع، أمس الاثنين، التعاقدات بين مديرية الشئون الصحية بمطروح ووزارة الإنتاج الحربي، على إجراء أعمال الصيانة الإليكتروميكانيكال، وتشمل أعمال صيانة المولدات الكهربائية للمنشآت الصحية، التابعة للمديرية مستشفيات ووحدات صحية، وكذلك صيانة وإصلاح أجهزة التكييفات بمختلف أنواعها وثلاجات حفظ الموتى، وثلاجات بنوك الدم والمعامل التابعة للمديرية وكذا صيانة وتشغيل المصاعد وصيانة شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات.

خطة التنمية المستدامة 2030

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لأن يكون لها إسهامات عديده بالمجال الطبي في مصر، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، من أجل خدمة المواطن المصري، من خلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي للمساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية، بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

دعم المستشفيات ووحدات الرعاية في مطروح

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا تزال تقدم كافة سبل الدعم والمساعدة لمستشفيات القطاع العلاجي ووحدات الرعاية الأولية لخدمة جميع المرضى على الوجه اللائق.