«حماية الطفل» تمنع ختان 3 طفلات من عائلات واحدة بسوهاج

تمكنت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، من إنقاذ 3 فتيات من عائلة واحدة بمركز دار السلام، من إجراء عملية الختان التي كان مقررا إجرائها لهن خلال الأيام المقبلة.

إيقاف ختان 3 طفلات بسوهاج

وقال الديب مسعود، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، لـ«الوطن»، إنه وردت عدة بلاغات من خط نجدة الطفل، تفيد بإجراء عملية الختان للفتيات خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم إجراء الجراحة لهن تباعا لأنهن من عائلة واحدة

وأضاف مدير وحدة حماية الطفل، أنه تم إيقاف ختان 3 طفلات، أكبرهن 9 سنوات وأصغرهن 8 سنوات، أبناء عمومة، حيث كان من المقرر إجراء عملية الختان لهن.

إقرار بعدم إجراء الختان

وأكد أنه جرى استدعاء أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة الفرعية لحماية الطفل وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة للطفلات، وتحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، موضحا أنه في حالة إجراء عملية الختان بعد توقيعهم الإقرارات أو في أي وقت سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منهم للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، كما تم توعيتهم بخطورة الختان على صحة الفتيات.