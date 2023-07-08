«حماية الطفل» تمنع ختان 7 فتيات من عائلة واحدة بسوهاج

تمكنت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، من إنقاذ 7 فتيات من عائلة واحدة بمركز دار السلام، من إجراء عملية الختان التي كان مقررا إجرائها لهن خلال الأيام المقبلة.

وقال الديب مسعود، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، لـ«الوطن»، إنه وردت عدة بلاغات من خط نجدة الطفل، تفيد بإجراء عملية الختان للفتيات خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم إجراء الجراحة لهن تباعا لأنهن من عائلة واحدة

تعهد بعدم إجراء الختان

وعلى الفور قامت اللجنة باستدعاء أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة وتحملهم المسئولية القانونية الجنائية في حال مخالفة ذلك، وتم أخذ تعهد كتابي عليهم بذلك، وفي حال تكرار نيتهم بإجراء عملية الختان سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توعية أولياء الأمور بأضرار الختان

كما قامت اللجنة بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي انتهاك ضد الأطفال سواء الذكور أو الإناث بالمركز.