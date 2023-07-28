وحدة حماية الطفل توقف حالتي زواج مبكر لطفلتين بالأقصر

تلقت وحدة حماية الطفل بمحافظة الأقصر، عن خط نجدة الطفل 16000، تفيد بتحديد موعد زفاف طفلتين، إذ كان البلاغ الأول، بخصوص طفلة تدعى «أ.م.ع»، بمركز الزينية، إذ ورد بلاغ يفيد بزواج الطفلة زواجا عرفيا.

عدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ السن القانوني

وفور ورود البلاغ، أخطر العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل، مأمور مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، وجرى تحرير محضر تعريض طفل للخطر جنح، واتخاذ اللازم للعرض على النيابة وأسفرت التحقيقات التي أكدت صحة الواقعة، ومن ثم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة على ولي أمر الطفلة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ السن القانوني.

إيقاف الزواج واتخاذ اللازم

أما البلاغ الثاني، فكانت لطفلة تدعى«م.م.ع»، مركز الطود بالغة من العمر 13 عاما، وجرى متابعة البلاغ لاتخاذ اللازم من قبل اللجنة الفرعية إذ وجه الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود ورئيس اللجنة الفرعية، بالانتقال لمحل البلاغ، وإيقاف الزواج واتخاذ اللازم علي نحو البلاغ السابق.

عقد عدة ندوات تثقيفية بجميع المراكز والقرى

وأكدت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، أن الوحدة تعتزم عقد عدة ندوات تثقيفية بجميع المراكز والقرى التابعة، لتوعية الأهالي بخطورة وأضرار الزواج المبكر، بمشاركة المجتمع المدني والإعلام في التصدي لهذه المشكلات.