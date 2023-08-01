«أوقاف شمال سيناء» تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي

كرّمت مديرية أوقاف شمال سيناء عددًا من الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي، بمسجد أبي حنيفة بأبي صقل، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد.

وقالت وزارة الاوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مديرية أوقاف شمال سيناء كرمت عددًا من الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل، بمسجد أبي حنيفة بأبي صقل، بحضور الشيخ، عبد الباقي جودة فرج مدير الدعوة، والشيخ، أيمن جعفر مدير إدارة أوقاف شرق العريش، وعدد من أئمة أوقاف شرق العريش.

وزير الأوقاف يلتقي وفدا من أعضاء التنسيقية

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد أن وزارة الأوقاف معنية بشئون الأسرة والتربية والنشء، كما ناقش مع أعضاء التنسيقية التعاون في العمل على بناء أسرة قوية متماسكة من خلال الاهتمام ببناء الوعي الرشيد للنشء.

وأووضح وزير الأوقاف، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يعد نقلة حضارية بكل ما تعنيه الكلمة، وقد تم تأهيل وتدريب موظفي الأوقاف على استخدام التكنولوجيا الحديثة.