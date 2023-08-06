بدء تسليم استمارات الثانوية العامة للطلبة في شمال سيناء

سلمت مدارس الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، اليوم، الأحد، الطلبة وأولياء الأمور استمارات نجاح طلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا الدور الأول للثانوية العامة 2023، بعدما استلمتها من الإدارات التعليمية.

الاستمارات متوفرة في مختلف المدارس بالمحافظة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان لها، أن الاستمارات متوفرة في مختلف المدارس على مستوى الإدارات التعليمية الستة، منوهة أنه على جميع الطلاب الناجحين سرعة تسلم الاستمارات للتنسيق لدخول الجامعات، لأن بيان النجاح أو استمارة النجاح بها رقم سرى يمكن الطالب من الدخول على موقع تنسيق الجامعات فهي إحدى أهم مصوغات التنسيق الفعلي.

وصول الاستمارات إلى عددا من المدارس بشمال سيناء

بدوره قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان له، إنه بعد وصول الاستمارات أعلنت بالفعل عددا من إدارات المدارس الثانوية العامة عن وصول استمارات الثانوية العامة، مؤكدة عدم تسليمها إلا للطالب أو الطالبة ذاتها أو ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي، وأن باقي المدارس تصل خلال ساعات، وأن المطلوب للحصول على الاستمارة إحضار طابع نقابة مهن تعليمية بقيمة جنيهين، وطابع دعم مشروعات بـ10 جنيهات، وسداد مبلغ 65 جنيها قيمة رسوم الاستمارة حين الاستلام.