محافظ شمال سيناء يتفقد تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي توسعات ميناء العريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، تقسيم الريسة الجديد المخصص لأهالي توسعات ميناء العريش البحري في حي الريسة بالعريش، في حضور أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش واحمد يونس مدير الإدارة الهندسية في مجلس المدينة.

التقسيم على مسافة قريبة من ميناء العريش

وأكد المحافظ أن التقسيم يقع في حي الريسة على مسافة قريبة من توسعات ميناء العريش، حيث قامت المحافظة بتنفيذ التقسيم لصالح المواطنين في توسعات الميناء من أصحاب المرحلة الأولى والثانية والثالثة، حيث بدأ بعض المواطنين في البناء بهذا التقسيم عن طريق الرخصة القديمة، لافتا إلى إعفاء المواطنين من رسوم الرخصة الجديدة للبناء التي تصل إلى 60 ألف جنيه في التقسيم أو بالبناء على أراضي يمتلكونها.

أضاف المحافظ أن التقسيم يضم 133 قطعة كمرحلة أولى، وأن 5 مواطنين بدأوا فعليا في البناء في التقسيم بالرخصة القديمة بعد استلام 30 مواطنًا لقطع أراضي في التقسيم بعد قيام مجلس المدينة بتمهيد الأرض وتسوية المكان.

وجه المحافظ مجلس مدينة العريش بتوصيل كل المرافق للتقسيم الجديد مجانا، بجانب تذليل كافة العقبات أمام المواطنين حتي الانتهاء من البناء، لافتًا إلى توفير مواد البناء بأسعار مناسبة ومخفضة بعد التنسيق مع تجار مواد البناء في مدينة العريش، تيسيرًا على المواطنين.

الأسبقية في التعينات لأهالي ميناء العريش

أعلن المحافظ عن أن الأسبقية الأولى في مسابقة التعيينات في ميناء العريش البحري لسكان حي الميناء، وتم وضع عضو من التنظيم والإدارة بالمحافظة في لجنة فحص الأوراق للتأكيد على هذا الموضوع، لافتا إلى أن الأولوية الثانية في التعيينات لكل أبناء المحافظة.

بدورهم وجه أهالي حي توسعات ميناء العريش الشكر للقيادة السياسية والمحافظ على الاهتمام بتلبية مطالبهم والاستماع للشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.