وكيل «زراعة الشيوخ»: مقترح بالحوار الوطني لاستنباط تقاوي مقاومة لتغيرات المناخ

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ التغيرات المناخية الكبيرة تملي علينا التحرك للتصدي لأخطار هذه الظاهرة وعلى البحوث الزراعية أن يكون لها دور من خلال استنباط بذور وتقاوٍ قادرة على مقاومة هذه التغيرات.

السباعي: تطوير بذور وتقاوي محاصيل زراعية لمضاعفة الإنتاجية

وأضاف «السباعي» خلال استضافته على شاشة «إكسترا لايف» وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّه يجب تطوير بذور وتقاوي محاصيل زراعية لها صفات مضاعفة الإنتاجية وقادرة على مقاومة الآفات وارتفاع درجات الحرارة وكل التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

توصيات لتطوير قطاع الزراعة

وتابع وكيل «الزراعة» بمجلس الشيوخ، «دورنا من خلال الحوار الوطني الخروج بأهم التوصيات الداعمة للدولة المصرية ومراكز البحوث وتبني منتجاتها عبر دعم لوجستي ومادي وسياسي من مؤسسات الدولة وهيئاتها بشكل كبير».