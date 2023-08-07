رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وكيل «زراعة الشيوخ»: مقترح بالحوار الوطني لاستنباط تقاوي مقاومة لتغيرات المناخ

كتب:

منى صلاح
10:52 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
النائب محمد السباعي

النائب محمد السباعي

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ التغيرات المناخية الكبيرة تملي علينا التحرك للتصدي لأخطار هذه الظاهرة وعلى البحوث الزراعية أن يكون لها دور من خلال استنباط بذور وتقاوٍ قادرة على مقاومة هذه التغيرات.

السباعي: تطوير بذور وتقاوي محاصيل زراعية لمضاعفة الإنتاجية

وأضاف «السباعي» خلال استضافته على شاشة «إكسترا لايف» وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّه يجب تطوير بذور وتقاوي محاصيل زراعية لها صفات مضاعفة الإنتاجية وقادرة على مقاومة الآفات وارتفاع درجات الحرارة وكل التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

توصيات لتطوير قطاع الزراعة

وتابع وكيل «الزراعة» بمجلس الشيوخ، «دورنا من خلال الحوار الوطني الخروج بأهم التوصيات الداعمة للدولة المصرية ومراكز البحوث وتبني منتجاتها عبر دعم لوجستي ومادي وسياسي من مؤسسات الدولة وهيئاتها بشكل كبير».

اقرأ المزيد:

وزير الزراعة: الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بـ183 مليون دولار

وزير الزراعة يوجه بتقديم الدعم للوحدات البيطرية في المحافظات

«الزراعة» عن قرار العمل من المنزل يوم الأحد: سيطبق على إدارات غير خدمية

المصريين الأحرار بالبحيرة يناقش «اتجاهات الزراعة الحديثة في ضوء تغير المناخ»
بقلم منى صلاح