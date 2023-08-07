وزير الزراعة يوجه بتقديم الدعم للوحدات البيطرية في المحافظات

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبعض قيادات الهيئة تناول الاجتماع متابعة سير العمل في ملفات الخدمات البيطرية.

ضرورة وجود قوافل التسجيل والترقيم بأسواق الماشية

وأكد مواكبة التغيرات والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم نتيجة التقدم التكنولوجي الهائل وطالبهم بالتوسع في تطبيق التحول الرقمي على عمليات التحصين والترقيم والتلقيح الاصطناعي تماشيا مع سياسية الدولة التوسع فى هذا الاتجاه، وأيضا بضرورة وجود قوافل التسجيل والترقيم بأسواق الماشية وعمل قاعدة بيانات دقيقة بما تم ترقيمه وتسجيله.

ووجه بتقديم كل الدعم للوحدات البيطرية في المحافظات باعتبارها خط الدفاع الاول عن صحة الحيوان، مؤكدا أهمية متابعة الأمراض فى الداخل وبالدول المجاورة خاصة في ظل التغييرات المناخية وتاثيرها على انتشار وتداول الأمراض، وسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع دخول أي مرض.

واطلع الوزير على جهود الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الامراض والتي انطلت منتصف يوليو الماضي في جميع المحافظات، إذ جرى إعطاء أكثر من 3,6 مليون جرعة حتى الآن ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

نشر ثقافة التأمين على الماشية بين المربين ومنتجى الثروة الحيوانية

كما وجه الوزير بنشر ثقافة التأمين على الماشية بين المربين ومنتجى الثروة الحيوانية لضمان استدامة المشروعات مع سرعة صرف التعويضات للمؤمن لصالحهم وكذا تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بصرف تلك التعويضات.

ومن جهة أخرى، أكد زير الزراعة ضرورة تكثيف الجهود وزيادة الحملات التفتيشية على منافذ بيع اللحوم والأسماك ومحاربة الذبح خارج المجازر الحكومية، حفاظا على صحة المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع أشاد الوزير بجهود هيئة الخدمات البيطرية وادارتها المختلفة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، ما كان له الأثر الإيجابي في الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائي .