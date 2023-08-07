رئيس قناة السويس يعلن موعد انتشال القاطرة «فهد».. ويؤكد عبور السفن بشكل طبيعي

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر مستجدات وجهود انتشال القاطرة «فهد»، بعد اصطدامها بالناقلة «CHINAGAS LEGEND»، موضحًا أنه جار العمل لانتشالها، والانتهاء من ذلك غدًا الثلاثاء.

عبور السفن

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على «سي بي سي»: جار العمل وإن شاء الله غدًا يتم الانتهاء من عميلة الانتشال، وتم عملية تأمين الموقع بعلامات إرشادية، وعملية عبور السفن من الجانبين تمر بسلاسة ولا يوجد أي تعطيل للسفن».

أسرة شهيد طاقم القاطرة

وواصل: «عميلة التحفظ على الناقلة CHINAGAS LEGEND، موجودة، وهذه إجراءات إدارية وقانونية ونتمنى انتهاء كل الإجراءات مع الغد، حتى تتضح الأمور».

ووجه العزاء لأسرة شهيد طاقم القاطرة «فهد»، موضحًا: «قبل مغرب أمس وصلنا إليه، وتواصلنا بذويه، وحضرنا دفنته، وهو بالفعل شهيد الواجب، حيث استشهد خلال عمله، ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان».